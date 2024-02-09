ブンデスリーガ
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3 - 0
終了
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ドニエル・マレン 16', 45' + 7'ニクラス・フュエルルクルグ 87'
(HT 2-0) (終了 3-0)

ボルシア・ドルトムント 対 SCフライブルク結果＆スタッツ,