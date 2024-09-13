ブンデスリーガ
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4 - 2
終了
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ドニエル・マレン 12'カリム・アデイエミ 17', 41'エムレ・ジャン 90' + 3' (pk)
マーヴィン・ピエリンジャー 39'M. Breunig 74' (pk)
(HT 3-1) (終了 4-2)

ボルシア・ドルトムント 対 FCハイデンハイム結果＆スタッツ,