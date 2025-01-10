ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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ジェイミー・バイノー-ギッテンズ 12'セール・ギラシ 79' (pk)
ネイサン・テラ 1'パトリック・シック 8', 19'
(HT 1-3) (終了 2-3)

ボルシア・ドルトムント 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,