ブンデスリーガ
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2 - 3
終了
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ドニエル・マレン 21'ニコ・シュロッターベック 25'
イーラス・ベブ 2'マクシミリアンバイエル 61', 64'
(HT 2-1) (終了 2-3)

ボルシア・ドルトムント 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,