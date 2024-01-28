ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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ニクラス・フュエルルクルグ 7' (pk), 72', 90' + 1' (pk)
ニコ・シュロッターベック 45' (og)
(HT 1-1) (終了 3-1)

ボルシア・ドルトムント 対 ボーフム結果＆スタッツ,