ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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ラミ・ベンセバイニ 43'セール・ギラシ 83'
エリック・スミス 78'
(HT 1-0) (終了 2-1)

ボルシア・ドルトムント 対 ザンクトパウリ結果＆スタッツ,