リガポルトガル
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1 - 2
終了
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ミゲル・シルヴァ・ライシーニョ 34' (pk)
R. Mora 20'イバン・マルカノ 25'
(HT 1-2) (終了 1-2)

ボアヴィスタ 対 FCポルト結果＆スタッツ,