リガポルトガル
team-logo
0 - 5
終了
team-logo
ヴィクトル・ギョケレス 6', 45' + 1', 50', 90' + 2'マクシミリアーノアラウージョ 57'
(HT 0-2) (終了 0-5)

ボアヴィスタ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,