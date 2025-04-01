リガポルトガル
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1 - 3
終了
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ロベルト・ボジェニーク 90' + 6' (pk)
パブロ 55', 56', 65'
(HT 0-0) (終了 1-3)

ボアヴィスタ 対 ジル・ヴィセンテ結果＆スタッツ,