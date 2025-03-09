リガポルトガル
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1 - 2
終了
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マルコ・ファン・ギンケル 45' + 2' (pk)
イリヤ・ヴコティッチ 50' (og)チアゴ・シルバ 76' (pk)
(HT 1-0) (終了 1-2)

ボアヴィスタ 対 ギマランイス結果＆スタッツ,