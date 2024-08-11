ジュピラー･プロリーグ
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3 - 2
終了
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Jarne Steuckers 68' (pk)トルワラーゼアロコダレ 83'パトリック・フロショフスキー 90' + 4'
アンドレアス・スコフ・オルセン 45', 60'
(HT 0-1) (終了 3-2)

ヘンク 対 クラブ・ブルッヘ結果＆スタッツ,