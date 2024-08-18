エールディビジ
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1 - 3
終了
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Brian De Keersmaecker 5' (pk)
イヴァン・メシーク 52' (og)ヨハン・バカヨコ 59'Couhaib Driouech 90'
(HT 1-0) (終了 1-3)

ヘラクレス 対 PSVアイントホーフェン結果＆スタッツ,