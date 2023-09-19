AFCチャンピオンズリーグ1
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0 - 2
終了
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ダニアル・イスマイリファー 62' (og)モハメド・カセム・アル・ナクリ 72'
(HT 0-0) (終了 0-2)

ペルセポリス 対 アル・ナスルFC結果＆スタッツ,