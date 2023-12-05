AFCチャンピオンズリーグ1
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
シャハブ・ザヘディ 7'
モハメッド・ムンタリ 9'マイケルオルンガ 83'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ペルセポリス 対 アル=デュヘイル結果＆スタッツ,