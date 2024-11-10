リガポルトガル
team-logo
4 - 1
終了
team-logo
A. Carreras 30'アンヘル・ディ・マリア 56', 82' (pk)ネウエンペレス 61' (og)
S. Omorodion 44'
(HT 1-1) (終了 4-1)

ベンフィカ 対 FCポルト結果＆スタッツ,