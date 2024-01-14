リガポルトガル
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4 - 1
終了
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アンヘル・ディ・マリア 29'Antonio Silva 61'マルコスレオナルド 80'ジョアンマリオ 90' + 1'
グーガ 9'
(HT 1-1) (終了 4-1)

ベンフィカ 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,