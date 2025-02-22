リガポルトガル
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3 - 0
終了
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アンドレア・ベロッティ 28'エヴァンゲロス・パブリディス 70'オルクン・コク 77' (pk)
(HT 1-0) (終了 3-0)

ベンフィカ 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,

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