リガポルトガル
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6 - 1
終了
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デビッド・ネレス 16', 45' + 1'ニコラス・オタメンディ 25'ティアゴ・ゴウベイア 30'ラファ・ シルバ 45' + 4'マルコスレオナルド 88'
サミュエル・エサンド 48'
(HT 5-0) (終了 6-1)

ベンフィカ 対 ビゼラ結果＆スタッツ,