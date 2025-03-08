リガポルトガル
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3 - 0
終了
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ゼキ・アムドゥニ 5'オルクン・コク 23' (pk)エヴァンゲロス・パブリディス 90' + 2' (pk)
(HT 2-0) (終了 3-0)

ベンフィカ 対 ナシオナル結果＆スタッツ,