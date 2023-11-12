リガポルトガル
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
Joao Neves 90' + 4'キャスパーテンステッド 90' + 7'
ヴィクトル・ギョケレス 45'
(HT 0-1) (終了 2-1)

ベンフィカ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,