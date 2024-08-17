リガポルトガル
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3 - 0
終了
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エヴァンゲロス・パブリディス 70'ティアゴ・ゴウベイア 80'フレデリク・アウルスネス 90'
(HT 0-0) (終了 3-0)

ベンフィカ 対 カーザピア結果＆スタッツ,