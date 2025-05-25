セリエ A
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2 - 3
終了
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ダニエル・フィラ 2'リチアーノハップス 55'
K. Yildiz 25'ランダル・コロ・ムアニ 31'マヌエル・ロカテリ 73' (pk)
(HT 1-2) (終了 2-3)

ベネチア 対 ユヴェントス結果＆スタッツ,