セリエ A
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2 - 2
終了
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ハンズ・ニコルッシ・カヴィグリア 16'ガエターノオリスタニオ 69'
A. Candela 49' (og)アンドレア・ベロッティ 56'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ベネチア 対 コモ結果＆スタッツ,