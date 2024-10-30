セリエ A
team-logo
3 - 2
終了
team-logo
J. Pohjanpalo 41' (pk), 86' (pk)ハンズ・ニコルッシ・カヴィグリア 56'
サンディロフリッチ 19'イケルブラボ 25'
(HT 1-2) (終了 3-2)

ベネチア 対 ウディネーゼ結果＆スタッツ,