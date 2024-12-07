ラ・リーガ
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2 - 2
終了
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ジオヴァニロセルソ 68' (pk)A. Diao 90' + 4'
ロベルト・レヴァンドフスキ 39'フェラン・トーレス 82'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ベティス 対 バルセロナ結果＆スタッツ,