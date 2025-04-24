ラ・リーガ
team-logo
5 - 1
終了
team-logo
J. Rodriguez 17'フアン・ヘルナンデス 64'イスコ 66'ロマン・プロー 84'アブデッサマド・エザルズーリ 90'
Chuki 41'
(HT 1-1) (終了 5-1)

ベティス 対 バリャドリード結果＆スタッツ,