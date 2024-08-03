J2 リーグ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
中島元彦 4'長澤和輝 52'
宇野禅斗 38'
(HT 1-1) (終了 2-1)

ベガルタ仙台 対 清水エスパルス結果＆スタッツ,