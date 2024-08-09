エールディビジ
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4 - 1
終了
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レアンドロ・バクーナ 8' (pk)ルイメンデス 25'マルコ・レンテ 31'Jorg Schreuders 68'
ドミニク・ヤノセク 48' (pk)
(HT 3-0) (終了 4-1)

フローニンゲン 対 NACブレダ結果＆スタッツ,