セリエ A
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2 - 3
終了
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マティアス・スーレ 24' (pk)ルカ・マッツィテッリ 65'
オリヴィエ・ジルー 17'マッテオ・ガッビア 72'ルカ・ヨヴィッチ 81'
(HT 1-1) (終了 2-3)

フロジノーネ 対 ACミラン結果＆スタッツ,