セリエ A
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3 - 0
終了
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マティアス・スーレ 10' (pk)マルコ・ブレシャニーニ 25'ナディール・ゾルテア 85'
(HT 2-0) (終了 3-0)

フロジノーネ 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,