セリエ A
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4 - 2
終了
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ワリド・チェディラ 45' + 4' (pk)ルカ・マッツィテッリ 70', 76'ポル・リロラ 90' + 6'
アンドレア・ピナモンティ 7', 24'
(HT 1-2) (終了 4-2)

フロジノーネ 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,