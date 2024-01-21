セリエ A
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3 - 1
終了
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ルカ・マッツィテッリ 64'マティアス・スーレ 75'カイオ・ジョルジ 90' + 5'
Ibrahim Sulemana 26'
(HT 0-1) (終了 3-1)

フロジノーネ 対 カリアリ結果＆スタッツ,