セリエ A
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2 - 1
終了
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マーヴィン・クニ 58'アリヨン・イブラヒモビッチ 74'
フランチェスコ・カプート 86'
(HT 0-0) (終了 2-1)

フロジノーネ 対 エンポリ結果＆スタッツ,