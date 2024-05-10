セリエ A
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0 - 5
終了
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ダビデ・フラッテシ 19'マルコ・アルナウトビッチ 60'タジョン・ブキャナン 77'ラウタロ・マルティネス 80'マーカス・テュラム 84'
(HT 0-1) (終了 0-5)

フロジノーネ 対 インテル結果＆スタッツ,