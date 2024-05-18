ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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ヒューゴエキティケ 60'オマル・マーモウシュ 77' (pk)
シャビ・シモンズ 42' (pk)ベンヤミン・シェスコ 46'
(HT 0-1) (終了 2-2)

フランクフルト 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,