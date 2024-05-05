ブンデスリーガ
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1 - 5
終了
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ヒューゴエキティケ 32'
グラニト・シャカ 12'パトリック・シック 44'エセキエルパラシオス 58' (pk)ジェレミー・フリンポン 77'ヴィクター・オコー・ボニフェイス 89' (pk)
(HT 1-2) (終了 1-5)

フランクフルト 対 レバークーゼン結果＆スタッツ,