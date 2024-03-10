ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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ロビンコッホ 32'エリック・エビンベ 50'マリオ・ゲッツェ 64'
ジョン・アンソニー・ブルックス 6'
(HT 1-1) (終了 3-1)

フランクフルト 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,