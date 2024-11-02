ブンデスリーガ
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7 - 2
終了
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ヒューゴエキティケ 9', 69'オマル・マーモウシュ 18'アンスガー・クナフ 20'N. Brown 32'マフムド・ダフード 61'C. Uzun 66'
ダニ・デ・ウィット 35'フィリップ・ホフマン 51'
(HT 4-1) (終了 7-2)

フランクフルト 対 ボーフム結果＆スタッツ,