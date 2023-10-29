ブンデスリーガ
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3 - 3
終了
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オマル・マーモウシュ 8' (pk), 24'チャイビ運賃 68'
マルセル・ザビツァー 45' + 1'ユスファ・ムココ 54'ユリアン・ブラント 82'
(HT 2-1) (終了 3-3)

フランクフルト 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,