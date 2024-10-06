ブンデスリーガ
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3 - 3
終了
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オマル・マーモウシュ 22', 90' + 4'ヒューゴエキティケ 35'
キム・ミンジェ 15'ダヨ・ウパメカノ 38'ミカエル・オリーズ 53'
(HT 2-2) (終了 3-3)

フランクフルト 対 バイエルン結果＆スタッツ,