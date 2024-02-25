ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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フィリップマックス 14'オマル・マーモウシュ 90' + 2'
マクサンス・ラクロワ 2'ケビン・ベーレンス 36'
(HT 1-2) (終了 2-2)

フランクフルト 対 ヴォルフスブルク結果＆スタッツ,