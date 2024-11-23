プレミアリーグ
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1 - 4
終了
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アレックス・イウォビ 20'
マテウス・サント 31', 87'J. Gomes 53'ゴンサロ・ゲデス 90' + 5'
(HT 1-1) (終了 1-4)

フラム 対 ウルヴス結果＆スタッツ,