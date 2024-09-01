セリエ A
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2 - 2
終了
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モイーズキーン 45'ロビン・ゴセンス 90' + 6'
ミラン・ジュリッチ 18'ダニエル・マルディーニ 32'
(HT 1-2) (終了 2-2)

フィオレンティーナ 対 モンツァ結果＆スタッツ,