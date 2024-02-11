セリエ A
team-logo
5 - 1
終了
team-logo
アンドレア・ベロッティ 16'ジョナタン・イコネ 19'ルーカスマルティネスクアルタ 43'ニコラス・ゴンザレス 53'アントニン・バラーク 85'
ルカ・マッツィテッリ 66'
(HT 3-0) (終了 5-1)

フィオレンティーナ 対 フロジノーネ結果＆スタッツ,