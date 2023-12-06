コッパ・イタリア
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2 - 2PK 4 - 1
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ムバラ・エンゾラ 83'リッカルド・ソッティル 90' (pk)
アドリアン・ベルナベ 21'アンジュ・ヨアン・ボニー 23'
(HT 0-2) (終了 2-2) (延長 2-2)

フィオレンティーナ 対 パルマ結果＆スタッツ,