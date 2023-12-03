セリエ A
team-logo
3 - 0
終了
team-logo
ルーカス・ベルトラン 6' (pk)リッカルド・ソッティル 18'ジャコモ・ボナベンチュラ 56'
(HT 2-0) (終了 3-0)

フィオレンティーナ 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,