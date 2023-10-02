セリエ A
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3 - 0
終了
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ニコラス・ゴンザレス 3'アルベルト・ドッセナ 21' (og)ムバラ・エンゾラ 90' + 4'
(HT 2-0) (終了 3-0)

フィオレンティーナ 対 カリアリ結果＆スタッツ,