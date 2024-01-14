セリエ A
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2 - 2
終了
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ルーカス・ベルトラン 55'ムバラ・エンゾラ 87' (pk)
サンディロフリッチ 10'フロリアン・トヴァン 73'
(HT 0-1) (終了 2-2)

フィオレンティーナ 対 ウディネーゼ結果＆スタッツ,