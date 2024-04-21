リガポルトガル
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2 - 2
終了
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ジョンデル・カディス 60', 63'
Alemao 7'カルリーニョス 77' (pk)
(HT 0-1) (終了 2-2)

ファマリカン 対 ポルティモネンセ結果＆スタッツ,