リガポルトガル
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0 - 3
終了
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ヴィクトル・ギョケレス 57'G. Quenda 63'ゴンサロ・イナシオ 86'
(HT 0-0) (終了 0-3)

ファマリカン 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,